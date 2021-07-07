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عربي-دولي
الجيش يرسل تعزيزات من الساحل الغربي إلى البيضاء في اليمن
Lebanon 24
07-07-2021
|
14:30
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أرسل الجيش اليمني، الأربعاء، تعزيزات عسكرية من الساحل الغربي إلى محافظة البيضاء لدعم الانتصارات التي تحققت على الأرض.
وأعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، عن تحرير منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود بمديرية البيضاء في المحافظة التي تحمل ذات الاسم، وسط اليمن.
وأكد الجيش اليمني في بيان أن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية، وبعد استكمالها تحرير مديرية الزاهر، حررت منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود بمديرية البيضاء.
وأوضح أن قوات الجيش تواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر الحوثيين الانقلابية الإيرانية.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في رسم "غرافيك" توضيحي حول مستجدات القتال في محافظة البيضاء الثلاثاء، بأنه تم تحرير وتأمين مديرية الزاهر بشكل كامل، وتحرير كامل عزلة آل مسحر في مديرية الصومعة، شرق المحافظة.
وأشار إلى دخول قوات الجيش والمقاومة أول مواقع مركز المحافظة وتحرير مواقع بروم والضحاكي والعيوف.
ولفت المركز إلى سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بنيران الجيش والمقاومة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للحوثيين بمدفعية الجيش والمقاومة.
ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني المتسارع من عدة محاور لاستكمال تحرير محافظة البيضاء وسط انهيارات واسعة في صفوف الحوثيين.
وتكمن أهمية محافظة البيضاء بأنها تتوسط 8 محافظات، هي مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، خمس من تلك المحافظات "مُحرَّرَة"، ومنها يجري التقدم في جبهات البيضاء حالياً لتحريرها والوصول مباشرة إلى صنعاء وذمار.
وتضم المحافظة 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء، وهي من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية، وتوجد فيها مقاومات محلية في عدة مديريات تقارع الحوثيين منذ العام 2015.
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