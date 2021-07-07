عربي-دولي

انفجار يهز دبي في الإمارات (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2021 | 22:57
A-
A+
Doc-P-840609-637612956247004569.jpeg
Doc-P-840609-637612956247004569.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هز انفجار ضخم مدينة دبي في الإمارات مصدره إحدى الحاويات المتواجدة على سفينة في ميناء جبل علي.
 
ولفتت حكومة دبي للعربية إلى انه تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب.
 
وأشارت العربية إلى أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء الانفجار.
 
وأكدت أن ميناء جبل علي ما زال يعمل بشكل طبيعي.
 
ووفق (أ.ف.ب) فهناك 3 جرحى على الأقل في الانفجار، في حين نقلت رويترز عن مصادر في الدفاع المدني أن لا إصابات إلى حد الآن.
 
بدورها، لفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى ان الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي أدى إلى اهتزاز العديد من المنازل في المدينة.
 
وأكد مكتب دبي الإعلامي لاحقاً السيطرة الكاملة على الحريق. 
 
 

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-07-07
16:00 | 2021-07-07
15:30 | 2021-07-07
15:00 | 2021-07-07
14:30 | 2021-07-07
14:00 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website