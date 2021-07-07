انفجار يهز دبي في الإمارات (فيديو)

هز انفجار ضخم مدينة دبي في الإمارات مصدره إحدى الحاويات المتواجدة على سفينة في ميناء جبل علي.

ولفتت حكومة دبي للعربية إلى انه تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب.

وأشارت العربية إلى أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء الانفجار.

وأكدت أن ميناء جبل علي ما زال يعمل بشكل طبيعي.

ووفق (أ.ف.ب) فهناك 3 جرحى على الأقل في الانفجار، في حين نقلت رويترز عن مصادر في الدفاع المدني أن لا إصابات إلى حد الآن.

بدورها، لفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى ان الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي أدى إلى اهتزاز العديد من المنازل في المدينة.

وأكد مكتب دبي الإعلامي لاحقاً السيطرة الكاملة على الحريق.