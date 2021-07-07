عربي-دولي

مسؤول أمني إسرائيلي: هكذا يتصرّف الأسد مع الإيرانيين في سوريا و"الحوادث" واردة

Lebanon 24
07-07-2021 | 23:33
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أفاد موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤول أمني كبير بأن "الرئيس السوري بشار الأسد يعيد تنظيم انتشار القوات العسكرية في سوريا، ويقيد حركة القوات الإيرانية في البلاد".

وأضاف المسؤول أن "الإيرانيين حاليا لم يعد بإمكانهم الوصول إلى أي مكان يريدونه في سوريا".

وتابع أن "الأسد يقيد جدا حركة الإيرانيين في أنحاء البلاد لمنع الاحتكاك مع المواطنين، بما يحقق الهدوء والاستقرار".

وأضاف أن "الأسد يفهم أنه من أجل إعادة إعمار سوريا وجلب مستثمرين أجانب يجب عليه تحقيق الاستقرار في البلاد".

وأشار إلى أن "الوجود الإيراني في سوريا ضعف أيضا لأسباب أخرى".

ولفت إلى أن "إيران مستمرة بتهريب الوسائل القتالية إلى سوريا، لكن بشكل محدود أكثر من الماضي، بسبب المخاوف من الضربات الإسرائيلية وأن تستهدف الضباط الإيرانيين أو أذرعهم".

وتابع أنهم "يفكرون مرتين قبل نقل الأشخاص أو الوسائل القتالية".

وعلى صعيد متصل، أفاد موقع "والا" بأن "الجيش الإسرائيلي لا يستبعد احتمال وقوع حادث أمني من الجانب السوري، أو من جهة إسرائيل أو على الحدود، على سبيل المثال من خلال استخدام طائرات مسيرة أو طائرات بدون طيار".
المصدر: روسيا اليوم
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