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تطوّرات في حالة زوجة الرئيس السابق الصحية.. "مرض صعب وليس كورونا"

Lebanon 24
08-07-2021 | 00:00
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كشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس المصري أنور السادات، عن آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل، قائلاً إنها أُصيبت بفيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف.

وأضاف محمد أنور السادات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جيهان السادات قد أُصيبت بمرض وكانت تتعالج منه خارج مصر لمدة عام ونصف، حتى أصبحت حالتها ووضعها الصحي مستقر.

 وتابع أنها عادت بعده جاءت إلى مصر وأكملت العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة على مدار عام ونصف، ولكن في خلال الأسبوعين الماضيين تدهورت حالتها الصحية.

وأشار إلى أن "حالتها حرجة وغير مستقرة الآن، والزيارات قد تكاد ممنوعة".

وأكد ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن "ما تعالج منه جيهان السادات هو مرض ما صعب وليس فيروس كورونا.. هذا المرض صعب إذا أُصيب إنسان في مرحلة متقدمة من العُمر".
المصدر: روسيا اليوم
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