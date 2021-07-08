27
o
بيروت
35
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تطوّرات في حالة زوجة الرئيس السابق الصحية.. "مرض صعب وليس كورونا"
Lebanon 24
08-07-2021
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس المصري أنور السادات، عن آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل، قائلاً إنها أُصيبت بفيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف.
وأضاف محمد أنور السادات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جيهان السادات قد أُصيبت بمرض وكانت تتعالج منه خارج مصر لمدة عام ونصف، حتى أصبحت حالتها ووضعها الصحي مستقر.
وتابع أنها عادت بعده جاءت إلى مصر وأكملت العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة على مدار عام ونصف، ولكن في خلال الأسبوعين الماضيين تدهورت حالتها الصحية.
وأشار إلى أن "حالتها حرجة وغير مستقرة الآن، والزيارات قد تكاد ممنوعة".
وأكد ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات أن "ما تعالج منه جيهان السادات هو مرض ما صعب وليس فيروس كورونا.. هذا المرض صعب إذا أُصيب إنسان في مرحلة متقدمة من العُمر".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟
Lebanon 24
بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟
04:00 | 2021-07-07
07/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"متحور دلتا" أخطر مما نتوقع... ولكن
Lebanon 24
"متحور دلتا" أخطر مما نتوقع... ولكن
06:30 | 2021-07-07
07/07/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي "علقانة" بطوابير البنزين!.. "الناس جوا السيارات مش طايقين حالن" (صورة)
Lebanon 24
هيفا وهبي "علقانة" بطوابير البنزين!.. "الناس جوا السيارات مش طايقين حالن" (صورة)
10:43 | 2021-07-07
07/07/2021 10:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق قصير.. إعلامية الـ "الجديد" تحتفل بعيد ميلادها بحضور عاصي والوليد الحلاني (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق قصير.. إعلامية الـ "الجديد" تحتفل بعيد ميلادها بحضور عاصي والوليد الحلاني (صور)
04:15 | 2021-07-07
07/07/2021 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز دبي في الإمارات (فيديو)
Lebanon 24
انفجار يهز دبي في الإمارات (فيديو)
15:57 | 2021-07-07
07/07/2021 03:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2021-07-08
اجتماع الكاظمي ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني.. هذا ما دار بينهما
02:00 | 2021-07-08
ترامب يرفع دعوى جماعية ضد "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" لإنهاء حظره
01:30 | 2021-07-08
تفاصيل تتكشف عن قتلة رئيس هايتي.. ونقل زوجته لأميركا للعلاج
01:00 | 2021-07-08
تطوّرات على خطّ المحادثات السعودية-الإيرانية.. هذا ما أعلنته طهران
00:30 | 2021-07-08
انهيار مبنى فلوريدا.. القتلى 46 والعاصفة إلسا تصعب الإنقاذ
23:33 | 2021-07-07
مسؤول أمني إسرائيلي: هكذا يتصرّف الأسد مع الإيرانيين في سوريا و"الحوادث" واردة
فيديو
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-07
08/07/2021 09:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
07:45 | 2021-07-07
08/07/2021 09:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)
23:49 | 2021-07-06
08/07/2021 09:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact