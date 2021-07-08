27
o
بيروت
35
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
انهيار مبنى فلوريدا.. القتلى 46 والعاصفة إلسا تصعب الإنقاذ
Lebanon 24
08-07-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتزايد مصاعب مهمات فرق الإنقاذ في ولاية فلوريدا الأميركية بالبحث عن المزيد من الناجين في حادث انهيار مبنى سكني منذ أسبوعين، مع وصول العاصفة "إلسا" إلى سواحل الولاية.
وقالت فرق الإنقاذ الأربعاء إنها لن تتمكن من مواصلة عملها أثناء وصول العاصفة إلى ولاية فلوريدا.
وأضافت فرق الإنقاذ أنها تمكنت من انتشال جثث 10 ضحايا في وقت مبكر صباح الأربعاء، وهو أكبر عدد يتم الوصول عليه خلال 12 ساعة.
وبينت فرق الإنقاذ أن عدد المتوفين وصل إلى 46 شخصا، في حين أن عدد المفقودين لا يزال يراوح حول94 شخصا.
وكانت فرق الإنقاذ قد توقفت، الثلاثاء، عن العمل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن الإعصار إلسا، وعاودت العمل في وقت لاحق.
واستبعدت عمدة ميامي دانييلا ليفين، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء، العثور على ناجين في الأيام القادمة.
وقالت وعيونها تذرف الدموع "إن تزايد حجم الكارثة يشعر مجتمعنا والعالم بالحزن.. هؤلاء هم جيراننا هؤلاء هم مجتمعنا".
وأعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء، أن فرق الإنقاذ ستوقف عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى السكني الذي يقع في سيرفسايد قرب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، وستركز جهودها على رفع الأنقاض لانتشال الجثث المطمورة تحتها.
وقالت عمدة سيرفسايد تشارلز دبليو بوركيت، في مؤتمر صحفي، إن موقع الانهيار شهد استخدام معدات ثقيلة ورادارات أكثر قادرة عن البحث عن ناجين او ضحايا عبر الأشعة.
وأضافت أن الموقع شهد أيضا المزيد من الازدحام، في إشارة الى تكثيف عملية الإنقاذ الجارية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟
Lebanon 24
بري يسلم الحريري "الخرطوشة الأخيرة".. هل ولادة الحكومة قريبة؟
04:00 | 2021-07-07
07/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"متحور دلتا" أخطر مما نتوقع... ولكن
Lebanon 24
"متحور دلتا" أخطر مما نتوقع... ولكن
06:30 | 2021-07-07
07/07/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي "علقانة" بطوابير البنزين!.. "الناس جوا السيارات مش طايقين حالن" (صورة)
Lebanon 24
هيفا وهبي "علقانة" بطوابير البنزين!.. "الناس جوا السيارات مش طايقين حالن" (صورة)
10:43 | 2021-07-07
07/07/2021 10:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق قصير.. إعلامية الـ "الجديد" تحتفل بعيد ميلادها بحضور عاصي والوليد الحلاني (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق قصير.. إعلامية الـ "الجديد" تحتفل بعيد ميلادها بحضور عاصي والوليد الحلاني (صور)
04:15 | 2021-07-07
07/07/2021 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز دبي في الإمارات (فيديو)
Lebanon 24
انفجار يهز دبي في الإمارات (فيديو)
15:57 | 2021-07-07
07/07/2021 03:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2021-07-08
اجتماع الكاظمي ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني.. هذا ما دار بينهما
02:00 | 2021-07-08
ترامب يرفع دعوى جماعية ضد "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" لإنهاء حظره
01:30 | 2021-07-08
تفاصيل تتكشف عن قتلة رئيس هايتي.. ونقل زوجته لأميركا للعلاج
01:00 | 2021-07-08
تطوّرات على خطّ المحادثات السعودية-الإيرانية.. هذا ما أعلنته طهران
00:00 | 2021-07-08
تطوّرات في حالة زوجة الرئيس السابق الصحية.. "مرض صعب وليس كورونا"
23:33 | 2021-07-07
مسؤول أمني إسرائيلي: هكذا يتصرّف الأسد مع الإيرانيين في سوريا و"الحوادث" واردة
فيديو
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-07
08/07/2021 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
07:45 | 2021-07-07
08/07/2021 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)
23:49 | 2021-07-06
08/07/2021 09:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact