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ترامب يرفع دعوى جماعية ضد "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" لإنهاء حظره

Lebanon 24
08-07-2021 | 14:00
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أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، ورؤسائها التنفيذيين.
جاء هذا في تصريحات للرئيس الأميركي السابق في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب: "اليوم، بالاشتراك مع معهد سياسة أميركا، أولا، أرفع دعوى جماعية كبرى ضد عمالقة التكنولوجيا الكبار، والتي تشمل فيسبوك وغوغل وتويتر".

وأوضح ترامب أن الدعوى القضائية تضم الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات، وهم مارك زوكربيرغ، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي.

وأوضح أنه يطالب بوضع نهاية لعمليات "الإسكات"، و"الوضع في القائمة السوداء"، التي "ليست دستورية وغير أميركية".

وتم حظر حسابات الرئيس الأمريكي بشكل كامل من "تويتر"، وتم حظره من "فيسبوك" للعامين المقبلين عقب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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