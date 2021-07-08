عربي-دولي

اجتماع الكاظمي ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
08-07-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-840691-637613251576763919.jpg
Doc-P-840691-637613251576763919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عن بعض تفاصيل ما دار في الاجتماع بينه، ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب.

وقال المصدر إن "طائب وصل إلى مكتب الكاظمي ليلة أمس مع وفد كبير، وجرى لقاء بينهما بعيدا عن الإعلام وحتى عن البيانات الرسمية لمكتبيهما".

وأضاف أن "الكاظمي أوصل رسالة لطائب بشأن دور الفصائل المسلحة المقربة من طهران، وما تقوم به من عمليات استهداف للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق".

وأشار المصدر نقلا عن الكاظمي قوله، إن "ما يحدث من عمليات قصف واستهداف، يؤثر على مجرى المفاوضات الأميركية الإيرانية، ويؤثر على جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق".

وتابع، أن "رئيس الحكومة العراقية أبلغ رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضرورة أن يتوقفوا عن عمليات القصف إذا ما كانت بتنسيق بين الحرس وهذه الفصائل، كما قال له إن هذه العمليات هي عمليات إرهابية وليست مقاومة".

ووفقا للمصدر، فإن "طائب أبلغ الكاظمي بأن عمليات القصف التي تجري لا علاقة لها بالحرس الثوري والفصائل التي تنسق معه".

وحسب قوله، فإن "رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أكد للكاظمي أن طهران ليست مع هذا التصعيد، وتعتقد أنه سيكون سببا في ذهاب المفاوضات بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2021-07-08
04:30 | 2021-07-08
04:00 | 2021-07-08
03:30 | 2021-07-08
03:00 | 2021-07-08
02:00 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website