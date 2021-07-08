إخماد حريق الحاوية في دبي خلال 40 دقيقة فقط (فيديو)

كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ليل الأربعاء الخميس، مزيدا من التفاصيل عن عملية إخماد النيران التي شبت في سفينة الحاويات بميناء جبل علي، مؤكدا أن ذلك تم في وقت قياسي.



وكتب حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": 40 دقيقة في إطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي .. بلا إصابات".

40 دقيقة في إطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي .. بلا إصابات. pic.twitter.com/80kToKAM4B — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021



وأضاف: "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات". وأضاف: "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات".