إخماد حريق الحاوية في دبي خلال 40 دقيقة فقط (فيديو)

40 دقيقة في إطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي .. بلا إصابات. pic.twitter.com/80kToKAM4B
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021
40 دقيقة في إطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي .. بلا إصابات. pic.twitter.com/80kToKAM4B
المكتب الإعلامي لحكومة دبي : الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.#وام pic.twitter.com/6rZBiEyQyE
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 7, 2021
المكتب الإعلامي لحكومة دبي : الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.#وام pic.twitter.com/6rZBiEyQyE