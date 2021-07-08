فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)

يبدو ان زوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية لم تكتفِ بفعلتها التي أثارت ضجة واسعة قبل أشهر، وصل صداها إلى الشرطة ووسائل الإعلام العالمية، بعدما ضربت عاملتين في متجر في العاصمة سيول وانتشر مقطع الفيديو، الذي طالت شظاياه زوجها، حتى عادت وكررت فعلتها قبل مدة قليلة من عودة زوجها إلى البلاد.

فبعدما استدعت بلجيكا سفيرها في أيار الماضي، بسبب فضيحة زوجته التي وقعت في نيسان، تاركة له بضعة أسابيع كي ينهي أموره، عادت الزوجة وارتكبت فعلاً مماثلاً، ما دفع بروكسل إلى استدعاء السفير إلى أراضيها على وجه السرعة.

فقد انتشر فيديو آخر للزوجة وهي تضرب عامل نظافة، بعدما لامستها فرشاته عن طريق الخطأ، يوم الاثنين الماضي.

عودة سريعة ودون تأخير

فيما أفادت وزارة الخارجية البلجيكية ببيان أمس الأربعاء، أن ملابسات الحادث "ما زالت غير واضحة"، إلا أن وكالة أنباء محلية كورية كانت كشفت أن الشرطة وصلت موقع الحادث بعد التلبيغ، إلا أن عامل النظافة وزوجة السفير رفضا التعليق أيضاً.

ورغم ذلك، شددت بروكسل على وجوب عودة السفير سريعاً وفوراً، وذلك نظراً لرغبتها بالحفاظ على علاقات ممتازة مع كوريا الجنوبية، محملة السفير مسؤولية تصرفات زوجته.

رفع الحصانة

بدورها أكدت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، أن السفير ليسكوهير لم يعد بإمكانه أداء عمله سفيراً بطريقة طبيعية بعد فعلة زوجته الأولى، مشيرة إلى أن من مصلحة العلاقات بين البلدين استدعائه إلى بروكسل.