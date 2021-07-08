عربي-دولي

بعد اختفائه منها لمدة نصف عام.. كورونا يظهر مجددا في هذه الدولة

Lebanon 24
08-07-2021 | 06:30
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أفادت وزارة صحة طاجيكستان بأنها سجلت وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد 97 شخصا.

وقالت الوزارة إنها سجلت، أمس الأربعاء، 35 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة المسجلة في جمهورية طاجيكستان 13690 إصابة، فيما تعافى 97% من المصابين، بحسب المعلومات الرسمية.

وكانت طاجيكستان قد أعلنت عن وجود الفيروس في أراضيها رسميا في 30 نيسان عام 2020. وفي الفترة ما بين كانون الاول وحزيران الماضيين كانت سلطات البلاد تقول إنه تم القضاء على المرض، وإنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة خلال هذه الفترة.
المصدر: روسيا اليوم
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