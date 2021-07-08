بوتين يرد على فتى عبّر عن رغبته في أن يسود السلام العالم.. ماذا قال له؟

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فتى أعرب عن رغبته الشديدة في أن يسود العالم السلام، بالقول إن هذا الفتى يستطيع بهذه الهمة الاشتغال بالشؤون الدولية والوصول إلى أعلى القمم.وقال بوتين في تعليقه على كلام الفتى إن بلاده في حاجة ماسة لمثل هؤلاء الشباب.وفي التفاصيل، أبلغ الفتى الرئيس الروسي خلال مؤتمر بالفيديو مع المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة "التحول الكبير"، أنه ما أن رأى وزير الخارجية الروسي على شاشة التلفزيون حتى أراد على الفور أن يصبح مثله، لأنه يريد أن يسود السلام في جميع أرجاء العالم، وألا تكون هناك حروب وصراعات بتاتا.ورد الرئيس بوتين على ما أعلنه الفتى وعلّق بقوله: "نعم، أود أن يكون الأمر كذلك. إنه رائع جدًا. أعتقد أن لديك بمثل هذا الموقف كل الفرص للاشتغال بالشؤون الدولية، وأن تصل هنا إلى أعلى القمم. أود أن أخبرك بأن مثل هؤلاء الأشخاص، الشباب مثلك، مرغوبون بشدة، وبلادنا في أمس الحاجة إليهم".وتابع الرئيس الروسي حديثه قائلا: "وقد يكون بالطبع من السابق لأوانه الوقوف عند اختيار نهائي، قد يكون لديك اهتمامات أخرى، ولكن على أي حال أتمنى لك النجاح والتوفيق. وأود أن أشكر والديك: الأم والأب معا، لأنهما تعاملا بجدية مع نموك الروحي وتربيتك".