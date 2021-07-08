عربي-دولي

لتنفيذ عقوبة بالسجن.. رئيس سابق يسلم نفسه للشرطة

Lebanon 24
08-07-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-840867-637613628097349244.jpg
Doc-P-840867-637613628097349244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة، الأربعاء، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا لإدانته بازدراء المحكمة، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.


وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.

وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت، الذي يقع على بعد 175 كيلومترا تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.
 
وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.

كانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تعليمات في فبراير الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات حتى عام 2018.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-07-08
15:00 | 2021-07-08
14:46 | 2021-07-08
14:30 | 2021-07-08
14:00 | 2021-07-08
13:30 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website