مذكرات قبض بحق قتلة الهاشمي ومتظاهرين في العراق

مع مرور سنة على اغتياله، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي.



كما أضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أن القضاء العراقي أصدر أحكام إعدام بحق ضباط متهمين بقتل المتظاهرين.

وأوضح أنه تم إنجاز بعض قضايا قتلة المتظاهرين من بينها صدور أحكام إعدام بحق ضباط، فضلا عن مذكرات قبض.



قضية قاسم مصلح

أما في ما يتعلق بملف قائد الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح فأكد أن القضاء لم يرضح لأي ضغوط من أجل إطلاق سراحه.



يشار إلى أن توقيف مصلح كان أثار بلبلة في البلاد في مايو الماضي، بعد أن استنفرت فصائل من الحشد واستعرضت في بغداد بالسلاح، رافضة قرار توقيفه على خلفية تورطه باغتيال ناشط بارز في كربلاء.