28
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
موسكو: يجب وضع حد للعقاب الجماعي بحق السوريين
Lebanon 24
08-07-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، على ضرورة وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري.
وصرح لافرينتييف، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الـ16 من المفاوضات بـ"صيغة أستانا" التي اختتمت اليوم في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، بأن موسكو ترصد استقرار الوضع تدريجيا في سوريا، غير أن محاربة الإرهاب لا تزال من المسائل الأكثر أهمية ضمن الأجندة الخاصة بهذا البلد.
وأشار المبعوث إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، بغض النظر عن دعوات بعض الدول الأوروبية إلى إعلان نظام لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، محذرا من أن الخطر الإرهابي لم يتم استئصاله بالكامل بعد.
وأوضح أن تطبيق تلك المبادرات الأوروبية، على الرغم من أنها تمثل ما يجب السعي إليه في المستقبل، قد يقوض في حال تبنيها حاليا جهود قوات الحكومة السورية والمجتمع الدولي في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية التي تحتفظ بقدرات ملموسة.
وشدد لافرينتييف على ضرورة التركيز حاليا على المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتابع: "أؤكد مرة أخرى: الغرب لا يريد الحديث عن الحكومة السورية، لكن عليه أن يدرك أن ذلك يعود بالنفع على الشعب السوري. وبطبيعة الحال يجب وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري والتي نعتبرها معيبة إطلاقا".
وأشار لافرينتييف إلى أن هذه المسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا مع ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مضيفا: "لذلك نأمل بشدة أن التواجد العسكري المحدود للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في شمال شرق سوريا، والتواجد العسكري التركي في شمال غرب سوريا يحمل طابعا مؤقتا وسيتم سحب هذه القوات بالكامل في المستقبل القريب، مع استقرار الوضع في البلاد".
تابع
الأكثر قراءة
خبراء يحذرون المودعين: لا تقبضوا الـ400 دولار "كاش"
Lebanon 24
خبراء يحذرون المودعين: لا تقبضوا الـ400 دولار "كاش"
04:27 | 2021-07-08
08/07/2021 04:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الدعم عن البنزين إقترب: هذا سعر "التنكة".. ولا سقف لتعرفة السرفيس
Lebanon 24
رفع الدعم عن البنزين إقترب: هذا سعر "التنكة".. ولا سقف لتعرفة السرفيس
06:45 | 2021-07-08
08/07/2021 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء يقترحها عون وباسيل لرئاسة الحكومة
Lebanon 24
أسماء يقترحها عون وباسيل لرئاسة الحكومة
22:55 | 2021-07-07
07/07/2021 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية عادت الى لبنان بانتظار هذا الحدث
Lebanon 24
السعودية عادت الى لبنان بانتظار هذا الحدث
04:00 | 2021-07-08
08/07/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام للعاملين بالإمارات.. عطلة نهاية الأسبوع ستتغير
Lebanon 24
هام للعاملين بالإمارات.. عطلة نهاية الأسبوع ستتغير
00:00 | 2021-07-08
08/07/2021 12:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2021-07-08
انهيار المنظومة الصحية في تونس
14:46 | 2021-07-08
حوادث الطيران تابع...هذا ما حصل!
14:30 | 2021-07-08
الجفاف يخنق العراق.. سدود تركيا وإيران تزيد الطين بلة
14:00 | 2021-07-08
جديد الدراسات حول متحور دلتا.. هذا سر تضاؤل فعالية اللقاحات
13:30 | 2021-07-08
"رافضين الحرب".. طالبان تتقدم وكابول تنشر الكوماندوس!
13:00 | 2021-07-08
مذكرات قبض بحق قتلة الهاشمي ومتظاهرين في العراق
فيديو
فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية.. ضربت عامل نظافة! (فيديو)
04:30 | 2021-07-08
08/07/2021 22:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
Lebanon 24
النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-07
08/07/2021 22:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
Lebanon 24
ريم الشريف للمرة الثانية باللهجة العراقية.. "طمني عنك حب"
07:45 | 2021-07-07
08/07/2021 22:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact