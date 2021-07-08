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عربي-دولي
معجزة الـ40 دقيقة..كيف نجحت دبي في السيطرة على حريق جبل علي؟
Lebanon 24
08-07-2021
|
16:30
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كشف بيان لميناء جبل علي في دبي، تفاصيل الحريق الذي اندلع في إحدى حاويات السفن مساء الأربعاء، والإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات للتعامل مع الحادث.
واندلع الأربعاء حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي بمدينة دبي، واتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء.
وأكد بيان رسمي لميناء جبل علي، أنه لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة، والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2)، (3)، (4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.
وأظهر فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات، عودة العمل لطبيعته في ميناء جبل علي، مؤكدة السرعة القياسية لسلطات الإمارة في التعامل مع الحريق.
وأكد البيان أنه بعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة دبي، وسلطات ميناء "جبل علي" بالتعاون مع الجهات المختصة، على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم (1) حيث وقع الحادث.
وقد باشرت سلطات ميناء جبل علي تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.
وتفقد الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم إمارة دبي، ميناء جبل علي، الخميس، واطلع على جهود فرق العمل التي تعاملت في وقت قياسي واحترافية عالية مع الحريق الذي نشب أمس في إحدى حاويات السفن الراسية في المرفأ.
وقال الشيخ مكتوم: "نشكر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية لسرعة سيطرتهم على الحريق الذي نشب في ميناء جبل علي، ونثمن جهود سلطات الميناء لضمان عودة حركة السفن فيه، ونقدر جهود المكتب الإعلامي لطمأنة الناس.كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تصون حياة الإنسان وتحفظ مكتسبات الاقتصاد".
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