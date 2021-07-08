عربي-دولي

حوادث الطيران تابع...هذا ما حصل!

Lebanon 24
08-07-2021 | 14:46
A-
A+
Doc-P-840933-637613778299462704.jpg
Doc-P-840933-637613778299462704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة (تي.تي) عن السلطات قولها إن طائرة تقل تسعة أشخاص تحطمت بعد إقلاعها خارج أوربرو في السويد اليوم.
  
وقال إميل غوستافسون قائد فريق الإنقاذ في مركز الإنقاذ المشترك للوكالة: "إنها طائرة لرياضة القفز الحر بالمظلات وقد تحطمت بعد إقلاعها... ليس لدينا معلومات عن إصابات من كانوا على متنها". 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-07-08
15:00 | 2021-07-08
14:30 | 2021-07-08
14:00 | 2021-07-08
13:30 | 2021-07-08
13:00 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website