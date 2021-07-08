حوادث الطيران تابع...هذا ما حصل!

نقلت وكالة (تي.تي) عن السلطات قولها إن طائرة تقل تسعة أشخاص تحطمت بعد إقلاعها خارج أوربرو في السويد اليوم.



وقال إميل غوستافسون قائد فريق الإنقاذ في مركز الإنقاذ المشترك للوكالة: "إنها طائرة لرياضة القفز الحر بالمظلات وقد تحطمت بعد إقلاعها... ليس لدينا معلومات عن إصابات من كانوا على متنها".