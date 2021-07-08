عربي-دولي

فايزر تطلب تصريحاً لجرعة ثالثة من لقاحها

Lebanon 24
08-07-2021 | 19:40
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يتجه تحالف فايزر/ بايونتيك "خلال الأسابيع المقبلة" لطلب تصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضاد لكوفيد-19، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان.
وقالت الشركتان إنّ "فايزر وبايونتيك لاحظتا أن هناك نتائج مشجعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي".
وأضافتا أنهما تتجهان "لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية وسواهما من السلطات التنظيمية في الأسابيع المقبلة".

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