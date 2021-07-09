اللبنانيون اعتادوا زيارته.. "فجّ" معلولا ينفض غبار الحرب

كتبت "الشرق الأوسط": "تنهمك ورش الصيانة في بلدة معلولا الأثرية في ريف دمشق في إتمام عمليات إعادة تأهيل «فج» مار تقلا، أبرز معالم المسيحية فيها، أملاً بجذب الزوار والسياح مجدداً، بعدما تعرض خلال سنوات الحرب للضرر والإهمال.وتقع معلولا المعروفة بكنائسها وآثارها القديمة ومغاورها المحفورة في الصخر، في منطقة القلمون الجبلية على طريق استراتيجي يربط لبنان بدمشق. ويعود تاريخها إلى العصور الأولى للمسيحية. وتعني تسميتها باللغة الأرامية «المدخل». وتُعرف بشق في جبل يُسمّى «الفج»، وهو ممر ضيق بين طرفي جبل شاهق.وتقول الأسطورة إن القديسة تقلا وهي شابة سورية اعتنقت المسيحية عام 67 فرّت من والدها إلى هذا الجبل الذي انشق فجأة ليفتح لها طريقاً.ويأملُ سكان معلولا الانتهاء من عملية الصيانة قبل حلول عيد انتقال السيدة العذراء في الخامس عشر من آب الذي يشكل موعداً سنوياً لمئات الزوار الذين يقصدون معالم البلدة، بعدما كان الآلاف يقصدونه قبل اندلاع النزاع في هذه الفترة، خصوصاً من لبنان.وتتولى محافظة ريف دمشق الإشراف على عملية التأهيل التي يُفترض أن تنتهي في غضون شهر. ويقول رئيس بلدية معلولا إبراهيم الشاعر: «الفج هو أحد أبرز معالم معلولا»، موضحاً أنه خلال سنوات الحرب «تعرّض للإهمال وعوامل الطقس، إضافة لمخلّفات القذائف والكتابة على الجدران والحرق».ويتناوب عمّال ومتطوعون من البلدة على صيانته. ويشرح الشاعر: «انتهينا من المرحلة الأولى المتمثلة في الترحيل والتنظيف، ونستعد للمرحلة الثانية التي تُعنى بالتزيين والإضاءة والترصيف».ويأمل نائب محافظ ريف دمشق يوسف إبراهيم، أن يعود ليرى الممر يضيق بقاصديه. ويقول: «إنها خطوة أولى نحو عودة الحياة السياحية والزيارات الدينية إلى المدينة كما كانت» سابقاً.