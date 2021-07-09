ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)

أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، انه على ثقة من أن منتخب بلاده سوف يتمكن من التغلب على الأرجنتين بواقع 5-0، في نهائي بطولة "كوبا أميركا".

وجاءت تصريحات بولسونارو على هامش قمة جمعت بين عدد من زعماء أميركا الجنوبية، ضمن كلمة خاطب بها نظيره الأرجنتيني، آلبيرتو فرنانديز.

"أود أن أشير لرئيس الأرجنتين، وأن أقول إن المنافسة الوحيدة بين بلدينا ستكون السبت القادم في الماراكانا"، قال بولسونارو في مقطع فيديو لاقى رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "سأتوقع النتيجة: 5-0"، ملوحا بأصابع يده الخمسة.

ويشكل النهائي الكبير فرصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده أو للمنتخب البرازيلي للاحتفاظ باللقب.