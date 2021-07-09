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بعد هدم إسرائيل لمنزل فلسطيني-أميركي.. سفارة واشنطن تعلق

Lebanon 24
09-07-2021 | 03:30
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أثارت إسرائيل انتقادات أميركية الخميس، عندما فجرت منزل عائلة فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية متهم بإطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بالضفة الغربية.

وفي بيان صدر بعد تدمير المنزل، دعت السفارة الأميركية في القدس "جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين التفاوضي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت إن هذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين "كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات فرد واحد".

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على بيان السفارةالأميركية. 

وكانت الانتقادات الأميركية للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نادرة خلال رئاسة دونالد ترامب، الذي احتضن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في حين سعى الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، إلى إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.
المصدر: روسيا اليوم
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