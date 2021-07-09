عربي-دولي

أزمة "سدّ النهضة".. شكري: نحذّر من تضرّر حقوق مصر المائيّة أو تعرّض بقائها للخطر

Lebanon 24
09-07-2021 | 04:30
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أكدّ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنّ "سد النّهضة" يشكّل "تهديداً وجوديّاً" بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ"اتفاق مُلزِم قانوناً" بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ.
 
وقال الوزير المصري في كلمة له أمام مجلس الأمن إنّ "المسار التفاوضي الذي يقوده الاتّحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود".

وأضاف: "تُطالب مصر مجلس الأمن بتبنّي مشروع القرار الخاصّ بمسألة سدّ النهضة الإثيوبي والتي تمّ تعميمه من قِبل جمهورية تونس الشقيقة"، معتبراً أنّ هذا المشروع "متوازن وبنّاء".

وحذّر من أنّه "إذا تضرّرت حقوق مصر المائيّة أو تعرّض بقائها للخطر... فلا يوجد أمام مصر بديل إلّا أن تحمي وتصون حقّها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين".

وأكد في كلمته خلال الجلسة على رفض مصر للإجراءات الإثيوبية التي تهدف لتحويل نهر النيل إلى أداة سياسية لبسط النفوذ والسيطرة، وطالب شكري مجلس الأمن بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع لمنع تصاعد التوتر.

ولفت شكري إلى أن عدم تدخل مجلس الأمن لحل ازمة سد النهضة يعني إهماله في الاضطلاع بمسؤوليته. وعقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث ملف سد النهضة جدد شكري دعوته لمجلس الأمن للتدخل لحل النزاع سلميا.
 
وشدّد على أنّ "إثيوبيا وإجراءاتها الأحادية تفضح تجاهلها وبل ازدرائها للقانون الدولي وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية وسعيها إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداه سياسية لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة وهو ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وأضاف: "التصرفات الأحادية الإثيوبية والاخفاق المتواصل للمفاوضات مع غياب أي مسار فعال وجاد لتحقيق تسوية سياسية في هذه القضية هي الاعتبارات التي دفعت مصر لمطالبة مجلس الأمن للتدخل العاجل لمعالجة الوضع ومنع تصاعد التوتر."
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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