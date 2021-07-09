عربي-دولي

10 دول حصد فيها "كورونا" عدداً كبيراً من الأرواح.. أميركا في المقدّمة؟!

Lebanon 24
09-07-2021 | 05:30
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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم إلى أكثر من 185 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.508.166، وإجمالي الوفيات 4.009.495، وفقاً لما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية. 

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606475 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.790.468.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ530179 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 18.962.762.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405028، وإجمالي إصابات 30.709.557.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458 وإجمالي إصابات 2.567.821.

وفي المرتبة الخامسة البيرو بإجمالي وفيات 193743 وإجمالي إصابات 2.071.637.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 138441، وإجمالي إصابات 5.638.901.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128601، وإجمالي إصابات 5.040.053.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127731 وإجمالي إصابات 4.267.105.

وفي المرتبة التاسعة فرنسا بإجمالي وفيات 111473، وإجمالي إصابات 5.861.128.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات111155، وإجمالي إصابات 4.450.086.
المصدر: روسيا اليوم
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