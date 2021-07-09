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روسيا.. إحباط مخطط لـ"داعش" في مقاطعة موسكو

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:00
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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إلقاء القبض على عنصر لتنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مقاطعة موسكو.

وصرحت المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، اليوم الجمعة أن الموقوف البالغ من العمر 21 عاما من مواطني إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه أثناء تواجده في مقاطعة موسكو انضم من تلقاء نفسه إلى "داعش".

وأشارت المتحدثة إلى أن المتهم في يونيو الماضي وضع خطة لارتكاب عمل إرهابي في المقاطعة، وحصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة، لكن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الوطني الروسي.

ونشرت لجنة التحقيقات مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال المتهم واعترافه بأنه كان يخطط لتنفيذ الهجوم.
المصدر: روسيا اليوم
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