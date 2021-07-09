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هذا ما فعلته أندونيسيا لاخافة الناس من كورونا

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:30
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بالاستعانة برجال المرور، قدمت إندونيسيا نموذجا فريدا لكيفية جعل الناس يخشون الموت بكورونا ويمتثلون للقيود المفروضة بسبب عدوى فيروس كورونا.

وصبغ رحال شرطة المرور في مدينة مالانج بإندونيسيا وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا.

يشار إلى أن معتقدات مختلفة تنتشر في إندونيسيا تؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، لذلك قررت السلطات بهذه الطريقة "تخويف" الناس حتى يبدأ هؤلاء أخيرًا في الامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وكل يوم  يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما توفى بسببه أكثر من 4.5 ألف شخص في الأسبوع الماضي وحده.
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