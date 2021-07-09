عربي-دولي

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الهندي الوضع في أفغانستان وسوريا

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:00
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يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيان جايشانكار  الوضع في أفغانستان وعددا من القضايا العالمية والإقليمية.

وقاللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير خارجية الهند".

وأضافت زاخاروفا، "خلال الاجتماع، سيناقش الطرفان العلاقات الروسية الهندية، مع مراعاة الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.. ومسائل التعاون ما يخص مجموعة البريكس، ومنصات منظمة شنغهاي للتعاون (روسيا الصين والهند).. والقضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك العملية السياسية في أفغانستان، والتسوية في سوريا، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني".
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