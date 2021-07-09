مقتل 49 وجرح العشرات في حريق بمصنع في بنغلاديش

قتل 49 شخصا وجرح نحو 30 آخرين في حريق اندلع، أمس الخميس، في مصنع ببنغلاديش.

وأفادت الشرطة المحلية بأن بعض العمال في المصنع اضطروا للقفز من النوافذ هربا من النيران التي بقيت مشتعلة حتى صباح اليوم الجمعة.وقالت الشرطة وشهود عيان إن الحريق اندلع حوالى الساعة 17:00 (11:00 بتوقيت غرينيتش) أمس الخميس في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) الذي يشغل مبنى من 6 طوابق في بلدة روبغانج الصناعية الواقعة بالقرب من العاصمة دكا.وأنقذ عناصر الإطفاء 25 شخصا على سطح المبنى، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الخسائر.وأكد محمد سيف، وهو عامل نجا من النيران، أن المصنع كان يضم عشرات العمال. وأضاف: "في الطابق الثالث أغلقت أبواب الدرج، ويقول زملاء إنه كان هناك 48 شخصا في الداخل. لا أعرف ما حدث لهم".من جهته قال مأمون، وهو عامل آخر، إنه هرب مع 13 زميلا له إلى سطح البناية عندما اندلع الحريق في الطابق الأرضي ولف المبنى بأكمله بدخان أسود كثيف. وأضاف أن "عناصر الإطفاء قاموا بإنزالنا بحبل".وكانت وسائل إعلام تفيد سابقا بأن الحريق أسفر عن مقتل 3 أشخاص.