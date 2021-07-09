عربي-دولي

مقتل 49 وجرح العشرات في حريق بمصنع في بنغلاديش

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-841116-637614319717191957.jpg
Doc-P-841116-637614319717191957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 49 شخصا وجرح نحو 30 آخرين في حريق اندلع، أمس الخميس، في مصنع ببنغلاديش.
وأفادت الشرطة المحلية بأن بعض العمال في المصنع اضطروا للقفز من النوافذ هربا من النيران التي بقيت مشتعلة حتى صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن الحريق اندلع حوالى الساعة 17:00 (11:00 بتوقيت غرينيتش) أمس الخميس في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) الذي يشغل مبنى من 6 طوابق في بلدة روبغانج الصناعية الواقعة بالقرب من العاصمة دكا.

وأنقذ عناصر الإطفاء 25 شخصا على سطح المبنى، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الخسائر.

وأكد محمد سيف، وهو عامل نجا من النيران، أن المصنع كان يضم عشرات العمال. وأضاف: "في الطابق الثالث أغلقت أبواب الدرج، ويقول زملاء إنه كان هناك 48 شخصا في الداخل. لا أعرف ما حدث لهم".

من جهته قال مأمون، وهو عامل آخر، إنه هرب مع 13 زميلا له إلى سطح البناية عندما اندلع الحريق في الطابق الأرضي ولف المبنى بأكمله بدخان أسود كثيف. وأضاف أن "عناصر الإطفاء قاموا بإنزالنا بحبل".

وكانت وسائل إعلام تفيد سابقا بأن الحريق أسفر عن مقتل 3 أشخاص. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2021-07-09
10:00 | 2021-07-09
09:30 | 2021-07-09
09:00 | 2021-07-09
08:30 | 2021-07-09
08:00 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website