سلفا كير : اعد بعدم العودة إلى الحرب

تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير في خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لاستقلال هذه الدولة، بعدم العودة إلى الحرب، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".وقال مخاطبا الأمة: "أطمئنكم بأنني لن أعيدكم إلى الحرب مجددا. لنعمل جميعا معا للتعافي من العقد الأخير ووضع بلدنا على طريق التنمية في هذا العقد الجديد".