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كوستاريكا تستعيد من الولايات المتحدة 1305 قطع أثرية من العصر ما قبل الكولومبي

Lebanon 24
09-07-2021 | 09:00
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أعلنت كوستاريكا استعادة 1305 قطع فنية من الحقبة ما قبل الكولومبية كانت أخرجت من البلد الواقع في أميركا الوسطى في نهاية القرن التاسع عشر وعرضتا في متحف بروكلين في نيويورك.


وقالت الناطقة باسم المتحف الوطني في كوستاريكا، حيث ستعرض القطع، ويندي سيغورا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن هذه العملية "بدأت عام 2010، عندما سألنا (متحف) بروكلين هل نريد استعادة هذه القطع التي أخرجت من البلاد في ذلك الوقت بسبب عدم وجود تشريعات" محلية لحمايتها.

وأضافت: "كافحنا للعثور على تمويل بسبب وجود عقبات كثيرة، ثم بسبب الجائحة. لكننا نجحنا في النهاية".

وهذا الجزء الثاني من عملية إعادة قطع أثرية يبلغ مجموعها 2286 قطعة، بعد مرحلة أولى عام 2011 تخللتها إعادة 981 قطعة.

وكان المقاول الأميركي ماينور كيث الذي كان مسؤولا عن تشييد خط السكة الحديد بين سان خوسيه ومقاطعة ليمون في البحر الكاريبي بين عامي 1877 و 1890، قد نقل هذه القطع إلى بلاده في نهاية مهمته.

وتشتمل المجموعة خصوصا على شاهد قبر وألواح حجرية مستطيلة وتماثيل، إضافة إلى أوان منزلية ومزهريات.
 
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