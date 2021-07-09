الفاتيكان: تعافي البابا فرانسيس يتم بشكل طبيعي

أفاد الفاتيكان، الجمعة، بأن تعافي البابا فرانسيس من جراحة في الأمعاء مستمر بشكل طبيعي.



وأضاف الفاتيكان، أن البابا بستطيع أن يمشي وأن يعمل.



وتابع في الوقت ذاته البابا ليس بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى الفاتيكان في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه سيجري صلاة ظهيرة الأحد من المستشفى.