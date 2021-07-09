"طالبان": الصين صديقة لأفغانستان ومرحبٌ بها لإعمار البلاد

أعلن المتحدث باسم جماعة "طالبان" سهيل شاهين، الأربعاء، أنّ جماعته تعتبر الصين "صديقة لأفغانستان" وتأمل في إجراء محادثات مع بكين بشأن الاستثمار في أعمال إعادة الإعمار، وذلك في أقرب وقتٍ ممكن، وفق ما ذكر موقع "scmp".وزعم شاهين أن "طالبان تسيطر الآن على 85% من البلاد، وأنها ستضمن سلامة المستثمرين والعمال الصينيين إذا عادوا إليها"، وقال: "نحنُ نرحب بهم، وإذا كان لديهم استثمارات بالطبع فإننا نضمن سلامتهم التي تعتبرُ هامة جداً بالنسبة لنا".وأردف: "لقد ذهبنا إلى الصين عدة مرات ولدينا علاقات جيدة معها. الصين دولة صديقة نرحب بها لإعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".وفي حديثه، يقول شاهين إن "طَالبان لن تسمح بعد الآن للمقاتلين الصينيين الإيغور الانفصاليين الذين لجأ بعضهم سابقاً إلى أفغانستان، بدخول البلاد"، مدعياً أن "الجماعة ستمنع تنظيم القاعدة أو أي جماعة إرهابية أخرى من العمل هناك".ويأتي كلام شاهين في ظل التوسّع الكبير لـ"طَالبان" في أفغانستان، وذلك بعد الإنسحاب شبه الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة في كابول من المرجح الآن أن تنهار في غضون 6 أشهر من الانسحاب، مما يسمح لـ"طَالبان" بالعودة إلى السلطة بعد 20 عاماً من الإطاحة بها.وتمتلك أفغانستان أكبر احتياطيات غير مستغلة في العالم من النحاس والفحم والحديد والغاز والكوبالت والزئبق والذهب والليثيوم والثوريوم، وتقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار أمريكي.وفي العام 2011، فازت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) بعرض بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لحفر 3 حقول نفطية لمدة 25 عاماً، تحتوي على ما يقرب من 87 مليون برميل من النفط.كذلك، حصلت الشركات الصينية على حقوق في مناجم النحاس بمقاطعة لوجار، على بعد حوالى 40 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول.علاقة طويلة الأمدبدوره، قال أندرو سمول، الخبير في صندوق مارشال الألماني المتخصص في الشؤون الصينية الأفغانية، أنّ "علاقة الصين مع طَالبان كانت طويلة الأمد، وتعود إلى الفترة التي كانت فيها المجموعة في الحكومة، إذ أن طالبان حكمت البلاد من العام 1996 إلى العام 2001".وأشار سمول إلى أن الصيح حافظت على الاتصالات الدبلوماسية مع "طالبان"، لكنه قال إن "بكين ستكون الآن حذرة للغاية بشأن أي استثمارات أو التزامات جديدة لأفغانستان".وأردف: "مهما كانت اللغة الحميدة التي تستخدمها طالبان، فإن الصين تظل قلقة للغاية بشأن الوضع الأمني هناك".