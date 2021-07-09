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السعودية تحدد موعد عيد الأضحى

Lebanon 24
09-07-2021 | 20:47
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أعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، أن وقفة عرفة ستكون في 19 تموز، وعيد الأضحى في الـ 20 من الشهر ذاته.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة "عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غد السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غد الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة".

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري.
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