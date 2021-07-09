عربي-دولي

هجوم سيبراني على قطارات إيران يخلف إرباكاً واسعاً للرحلات

Lebanon 24
09-07-2021 | 14:03
A-
A+
Doc-P-841282-637614615533039132.jpg
Doc-P-841282-637614615533039132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "رويترز"، أن متسللين عبر الإنترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية في إيران، مما أدى إلى إرباك وتعطيل الخدمات.

وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ" عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن هذا الهجوم السيبراني أدى إلى ما وصف بـ"الفوضى غير المسبوقة".

وذكر المصدر أن الهجوم السيبراني أدى إلى إلغاء وتأخر المئات من خطوط السكك الحديدية في إيران.

وبادرت محطات القطار في إيران إلى عرض إخطارات بالتأخير والإلغاء عن طريق الشاشات، وكتبت أن الأمر ناجم عن هجوم سيبراني.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن الهجوم أثر على أجهزة الحاسوب التابعة لنظام السكك الحديدية في إيران، كما أثر أيضا مداخل المحطات وأكشاك التذاكر.

وعلى الساعة السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت طهران، لم يكن الموقع الإلكتروني لشركة السكك الحديدية في البلاد يعرض الصفحة.

وفي تموز 2020، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إن إيران تواجه المئات من الهجمات السيبرانية التي تستهدف بنيتها التحتية، بشكل يومي.

وقال موسوي، وقتئذ، إن الولايات المتحدة هي المشتبه فيه الأول، لكن طهران لم تنح باللائمة على واشنطن، مؤخرا، عندما تعرضت لحوادث سيبرانية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:25 | 2021-07-09
16:59 | 2021-07-09
16:54 | 2021-07-09
16:30 | 2021-07-09
16:23 | 2021-07-09
16:00 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website