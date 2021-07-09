عربي-دولي

جنازة عسكرية لأرملة الرئيس الراحل أنور السادات والسيسي يتقدمها

Lebanon 24
09-07-2021 | 16:54
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نعت الرئاسة المصرية، زوجة الرئيس المصري السابق، أنور السادات، الجمعة، وكشفت عن منح الرئيس المصري وسام “الكمال” لها.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع فيسبوك نعوة لجيهان السادات جاء فيها: ” نعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس”، على حد تعبيره.
وتعد جيهان السادات واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
 
إلى ذلك، نعى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الجمعة، السادات، وقال عبر "تويتر" باللغة العربية: "حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية للقدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "كما شاركت أيضاً في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل (...) أتقدّم باسمي وباسم دولة إسرائيل بالتعازي للرئيس والشعب المصري".
 
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