28
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دوي انفجار قوي غرب العاصمة الإيرانية طهران
Lebanon 24
09-07-2021
|
17:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
سُمع دوي انفجار كبير في الجزء الغربي من العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت باكر من صباح السبت، وفقا لوكالة "فارس" المحلية للأنباء.
وأكدت الوكالة عدم وجود أخبار رسمية بشأن الأمر حتى الأثناء.
ونقلت عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء، جلال مالكي، قوله "لم نتلق أي بلاغ حتى الآن عن وقوع انفجار".
وكانت طهران قد شهدت انفجارا، الثلاثاء، في أحد خطوط النفط العابرة للجزء الغربي من المدينة، وفقا لوكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا".
وأدى الانفجار، آنذاك، إلى مقتل ثلاثة من العمال الذين كانوا يجرون أعمال صيانة.
وذكرت الوكالة أن انفجارا في الأنبوب الذي تديره إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في محافظة إيلام، أدّى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.
وقالت إن "الانفجار وقع خلال تنظيف وإصلاح خط أنابيب لنقل النفط (من حقل جشمه خوش) إلى الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع وتأمين المنطقة".
تابع
الأكثر قراءة
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
Lebanon 24
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
13:39 | 2021-07-09
09/07/2021 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بأقل من 4 أشهر مذيعة الـ LBCI ترتدي الفستان الأبيض مرتين وتحتفل مجددا بزفافها (صور)
Lebanon 24
بأقل من 4 أشهر مذيعة الـ LBCI ترتدي الفستان الأبيض مرتين وتحتفل مجددا بزفافها (صور)
03:00 | 2021-07-09
09/07/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
Lebanon 24
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
02:21 | 2021-07-09
09/07/2021 02:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
09:58 | 2021-07-09
09/07/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV تلفت الأنظار بفستان أصفر.. شاهدوا إطلالتهما الرسمية معاً (صور)
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV تلفت الأنظار بفستان أصفر.. شاهدوا إطلالتهما الرسمية معاً (صور)
03:30 | 2021-07-09
09/07/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2021-07-10
تل أبيب: "حقيبة مطار بروكسل" جزء من محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين
01:30 | 2021-07-10
مزيج من هذين اللقاحين يخلق مناعة قوية ضد متحور "دلتا"
01:00 | 2021-07-10
لبنان وأفغانستان والأمن الإقليمي.. هذا ما بحثه بلينكن مع نظيره القطري
00:30 | 2021-07-10
أميركا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار "برج ميامي" إلى 79
00:00 | 2021-07-10
اتهامات للحوثيين بتسريب امتحانات الثانوية لأتباعهم
16:59 | 2021-07-09
قلقٌ أميركي بسبب تعزيز الصين ترسانتها النووية.. ودعوة إلى الحوار
فيديو
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
10/07/2021 09:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
05:40 | 2021-07-09
10/07/2021 09:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
01:00 | 2021-07-09
10/07/2021 09:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact