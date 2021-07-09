دوي انفجار قوي غرب العاصمة الإيرانية طهران

سُمع دوي انفجار كبير في الجزء الغربي من العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت باكر من صباح السبت، وفقا لوكالة "فارس" المحلية للأنباء.وأكدت الوكالة عدم وجود أخبار رسمية بشأن الأمر حتى الأثناء.ونقلت عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء، جلال مالكي، قوله "لم نتلق أي بلاغ حتى الآن عن وقوع انفجار".وكانت طهران قد شهدت انفجارا، الثلاثاء، في أحد خطوط النفط العابرة للجزء الغربي من المدينة، وفقا لوكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا".وأدى الانفجار، آنذاك، إلى مقتل ثلاثة من العمال الذين كانوا يجرون أعمال صيانة.وذكرت الوكالة أن انفجارا في الأنبوب الذي تديره إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في محافظة إيلام، أدّى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.وقالت إن "الانفجار وقع خلال تنظيف وإصلاح خط أنابيب لنقل النفط (من حقل جشمه خوش) إلى الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع وتأمين المنطقة".