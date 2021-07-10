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أميركا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار "برج ميامي" إلى 79

Lebanon 24
10-07-2021 | 00:30
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أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأميركية عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار المجمع السكني إلى 79 قتيلاً، إثر العثور بعد ظهر الجمعة على جثة إضافية.

وأكدت رئيسة بلدية ميامي ديد دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحافي اكتشاف جثة جديدة، بعد أن تم العثور على 14 جثة أخرى في وقت سابق الجمعة أيضاً.

ومن بين الضحايا الـ79، تم التعرّف إلى 53 شخصاً، وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز". 

أما الأشخاص الـ61 الذين يُعتقد أنهم كانوا في المبنى لحظة انهياره، فلا يزالون في عداد المفقودين، حسب رئيسة البلدية.
ومساء الأحد تم هدم ما تبقى من المبنى نظرا إلى أن الأجزاء التي كانت لا تزال صامدة كانت تشكّل خطرا، وهو ما مكّن فرق الإغاثة من الوصول إلى أقسام كان يتعذّر عليم قبل ذلك بلوغها.

وأشاد رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت بـ"التقدم المذهل" الذي حققته فرق الإنقاذ التي تناوبت على مدار الساعة في موقع الكارثة.

وقال آلان كومينسكي، مسؤول خدمات الإطفاء في ميامي ديد، إن فرق الإنقاذ ركزت عمليات البحث في مواقع السلالم حيث من الممكن أن يكون هناك سكان حوصِروا وهم يحاولون الهرب، وكذلك في داخل الغرف.
 
المصدر: سكاي نيوز
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