عربي-دولي

لبنان وأفغانستان والأمن الإقليمي.. هذا ما بحثه بلينكن مع نظيره القطري

Lebanon 24
10-07-2021 | 01:00
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قال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العديد من الملفات الإقليمية.

وأوضح برايس في بيان صدر، أمس الجمعة، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول قضايا الأمن الإقليمي، وتعهُد قطر الأخير بمساعدة لبنان، ودعم مفاوضات السلام في أفغانستان".

وأضاف البيان أن بلينكن "سلط الضوء على أهمية الشراكة القوية مع قطر، وشكر وزير الخارجية على دور قطر في دفع عجلة السلام والأمن في المنطقة".
المصدر: روسيا اليوم
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