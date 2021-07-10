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مزيج من هذين اللقاحين يخلق مناعة قوية ضد متحور "دلتا"

Lebanon 24
10-07-2021 | 01:30
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كشف بحث أجراه علماء تايلانديون أن مزيجا من جرعتين من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفاك" وجرعة واحدة من "أسترازينيكا"، يخلق مناعة كافية لدى البشر لمقاومة سلالة فيروس كورونا الجديدة "دلتا"، في حين أن جرعتين فقط من "سينوفاك" تشكل حصانة ضد سلالة "ألفا".

 

وشارك في الدراسة، عالم الفيروسات التايلاندي الشهير ثيرافات هيماشودا، ومتطوعون من الطاقم الطبي الذي يعمل مع مرضى "كوفيد 19" وأشخاص عاديين.

 

وأظهرت الدراسة أن جرعتين من "سينوفاك" تخلقان مناعة كافية لسلالة "ألفا" من الفيروس التاجي، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، لكن لا يمكنها التعامل مع جرعة "دلتا" الأشد تحورا، والتي عرفت لأول مرة في الهند.

 

في الوقت نفسه، يزيد المزيج من جرعة واحدة من "سينوفاك" وجرعة واحدة من "أسترازينيكا" من كمية الأجسام المضادة بأكثر من الحصول على جرعتين فقط من اللقاح الصيني، مع فعالية تزيد على 90% مقابل 80-90% للخيار الثاني.

 

وقال هيماشودا إن الاستخدام المتسلسل لجرعتين من "سينوفاك" وجرعة واحدة من "أسترازينيكا" يحقق فعالية تصل إلى 99%، مما يعزز بشكل كبير المناعة ضد كل من سلالتي "ألفا" و"دلتا".

 

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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