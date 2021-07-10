عربي-دولي

أكثر من 30 مليون إصابة بـ"كورونا" في الهند حتى الآن!

Lebanon 24
10-07-2021 | 02:30
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أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد أكثر من 30 مليون إصابة"، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء "كوفيد-19" بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.

واستقال 12 وزيرا هنديا، يوم الأربعاء، بينهم وزير الصحة، الذي واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.

المصدر: روسيا اليوم
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