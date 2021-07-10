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5 قتلى بزلزال بقوة 5.9 درجات في طاجيكستان!

Lebanon 24
10-07-2021 | 03:00
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لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي طاجيكستان، اليوم السبت، وفقا لما أعلنته لجنة حالات الطوارئ.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وقع صباح السبت على بعد 27 كيلومترا شرق مدينة رشت في طاجيكستان.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا، وعلى بعد نحو 153 كيلومترا جنوب شرق مدينة خوجند بطاجيكستان.
المصدر: روسيا اليوم
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