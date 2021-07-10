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عربي-دولي
مجدداً.. كورونا ينتشر بولاية أسترالية ذات كثافة سكانية عالية!
Lebanon 24
10-07-2021
|
03:30
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أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، عن أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن هذا العام.
وذكرت السلطات في الولاية، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في التفشي الأخير اقترب من 500 إصابة، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".
وكانت هناك 50 حالة جديدة لانتقال العدوى في المجتمع، مقارنة بـ 44 حالة في اليوم السابق، وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021.
وقالت رئيسة وزراء الولاية، غلاديس بريجيكليان، في إفادة تلفزيونية إنّ 26 من حالات الأصابة المسجلة يوم السبت قضوا وقتاً في المجتمع بينما كانوا مصابين ومعدين.
وأضافت بريجيكليان: "عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن".
ويوجد حاليا 47 حالة في المستشفى، 19 منهم تحت سن 55 عاما. ويوجد 16 شخصا في العناية المركزة.
المصدر: روسيا اليوم
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