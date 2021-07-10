أفغانستان.. مقتل 4 عناصر شرطة في اشتباكات مع "طالبان"

أسفرت اشتباكات مسلحة بين الشرطة الأفغانية ومسلّحي حركة "طالبان"، في ولاية هلمند بجنوب البلاد عن مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة 2 آخرين.

وذكرت قناة "1TV News" نقلاً عن مصادر محلية أنّ 4 من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب 2 آخران نتيجة اشتباك مع مسلحي طالبان في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.ووقع الاشتباك في مدينة لشكر كاه عاصمة الولاية، وفقاً لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية.وأعلنت حركة "طالبان" في وقت سابق أنّها تمكنت من توسيع سيطرتها وزادت من نفوذها على الأرض في أفغانستان وسيطرت على عدد من المعابر الحدودية مع دول الجوار، مثل إيران وطاجيكستان.