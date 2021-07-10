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عربي-دولي
إيران.. الكشف عن تفاصيل الانفجار الليلي في متنزه بطهران!
Lebanon 24
10-07-2021
|
11:00
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كشف المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في أمانة العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، آخر تفاصيل وتطورات الانفجار في متنزه "ملت" بشمالي طهران.
وفي التفاصيل، وتوضيحاً لملابسات هذا الحادث، قال جلال ملكي في تصريح لوكالة "فارس": "توجهت عدة فرق من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت".
وتابع: "لقد أعلن أفراد أحد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت بأنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي اثار لأنقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة"، لافتا إلى أن "فرقهم واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض" .
وأضاف: "الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن".
وكانت السلطات الإيرانية، قد أكدت مساء أمس الجمعة، سماع دوي انفجار كبير بشمال العاصمة طهران.
المصدر:
روسيا اليوم
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