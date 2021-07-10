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عربي-دولي
الصومال.. تفجير يستهدف قائد شرطة مقديشو وسقوط قتلى!
Lebanon 24
10-07-2021
|
05:00
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أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم السبت قائد شرطة العاصمة الصومالية مقديشو.
وتتحدث تقارير إعلامية محلية أولية عن سقوط 5 قتلى على الأقل جراء التفجير بينهم عناصر للأمن وإصابة عشرات.
وأكدت شرطة مقديشو نجاة قائدها، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولي من التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة على مقربة من سجن بنادر.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن التفجير وقع خلال مرور موكب قرولي في المنطقة، مضيفة أن قائد الشرطة كان يستقل سيارة مدرعة ما أنقذ حياته.
وتولى قرولي قيادة شرطة مقديشو في أواخر نيسان الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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