مباحثات سودانية روسية في موسكو بشأن سد النهضة

قال السفير عمر الفاروق المتحدث باسم الحكومة السودانية لملف سد النهضة لـ"الشرق"، إن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، تغادر نيويورك الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات رسمية مع عدد من المسؤولين تتناول آخر التطورات في سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.وشاركت وزيرة الخارجية السودانية في جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت أزمة المفاوضات المتعثرة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد، وسط مخاوف مصرية سودانية على حصص دولتي المصب من مياه النيل.