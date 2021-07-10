"الأسوأ لم يأت بعد".. هذا ما حذرت منه سيدني

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم السبت أكبر زيادة يومية هذا العام في عدد الإصابات المنقولة محليًّا بفيروس كورونا، مع تحذير السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني التي فرض عليها عزل عام صارم لمدة ثلاثة أسابيع.وسجلت أكثر ولايات استراليا سكانا 50 إصابة محلية جديدة بكورونا ارتفاعًا من 44 إصابة في اليوم السابق. وبذلك يرتفع تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى إلى 489 إصابة.من بين حالات السبت خالط 26 شخصًا الناس أثناء إصابتهم بالعدوى مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان في إفادة تلفزيونية "عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن".