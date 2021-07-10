عربي-دولي

تحذير من اندلاع حرب عالمية ثالثة...ماذا يحدث في البلطيق والبحر الأسود؟

Lebanon 24
10-07-2021 | 14:00
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رأى إيموجين بروديك، الصحفي في صحيفة صن، خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب دخول ثلاث غواصات نووية روسية البلطيق ومناورات حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود.

يقول المنشور: "يجب الحذر من حرب عالمية ثالثة، لأن غواصات نووية روسية رُصدت في بحر البلطيق، وسفينة إنزال أمريكية في البحر الأسود".

في الآونة الأخيرة، دخلت الغواصات النووية الروسية"أوريول" و"كنياز فلاديمير" و"فيبر" بحر البلطيق للمشاركة في العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبرغ. لفت مؤلف المنشور الانتباه إلى أنه لأول مرة ستكون ثلاث غواصات نووية روسية في بحر البلطيق في وقت واحد. في رأيه، يهدف هذا الإجراء إلى "إظهار قوة" روسيا.

في الوقت نفسه، دخلت السفينة الحربية الأميركية البحر الأسود، وتوجهت إلى التدريبات متعددة الجنسيات Sea Breeze ، حيث بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يشارك حلفاء من 31 دولة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا وغيرها.

واستذكر الصحفي الحادث الأخير مع المدمرة البريطانية ديفندر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، عندما اضطرت روسيا لإرسال الطائرات وإطلاق نيران تحذيرية على طول مسار السفينة لإخراجها من مياهها الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، في 6 يوليو/تموز، منعت مقاتلتان روسيتان من طراز سو-30 طائرة دورية أميركية من طراز بوسيدون من دخول المجال الجوي للبلاد. ووصف كاتب المقال كل هذه الأحداث بأنها "مواجهة هزلية".
المصدر: سبوتينك
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