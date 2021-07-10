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عربي-دولي
رئيسي: هذه هي أولوياتنا
Lebanon 24
10-07-2021
|
10:00
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صرح الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار يعد من أولويات حكومته الجديدة.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، قال رئيسي إن "تعزيز وبناء العلاقات الشاملة مع الدول الجارة يعد من أولويات الحكومة التي سنشكلها"، معتبرًا أن "مثل هذه العلاقات تخدم إيران والدول الجارة أيضًا".
تصريحات رئيسي، الذي سيتسلم مهامه الرئاسية بداية آب المقبل، جاءت خلال زيارته إلى المرجع الشيعي آية الله لطف الله صافي كلبايكاني، أثناء زيارة قام بها لمدينة قم.
وتحدث رئيسي عما وصفه بـ "التنمية المستدامة"، التي أكد عزم حكومته على وضع بلاده على طريقها.
ولفت إلى أن المواطن الإيراني يعاني من بعض المشاكل، مؤكدًا أن حكومته ستعمل على حلها، من أجل "تحسين حياتهم المعيشية".
وشدد على أن حكومته عازمة على "كسب ثقة الشعب ومعالجة مشاكله"، مؤكدًا أن ذلك سيكون عن طريق "العمل على بذل الجهود الدؤوبة ليلًا نهارًا".
المصدر: سبوتنيك
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