بعد "فوضى غير مسبوقة" في حركة القطارات... إيران توضح

نفت مؤسسة سكك الحديد الإيرانية، السبت، تعرض خدماتها لهجوم معلوماتي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك غداة تقارير عن اضطراب في حركة القطارات في مناطق مختلفة من البلاد.وكانت وكالة "فارس" الإيرانية نشرت الجمعة تقريرًا عن "فوضى غير مسبوقة" في المحطات، متحدثة عن تأخر أو إلغاء مئات رحلات القطارات.وأضافت في التقرير الذي تم حذفه في وقت لاحق من موقعها الإلكتروني، أن هذا الاضطراب في حركة النقل سببه "اضطراب واسع في (...) أنظمة الكومبيوتر، يرجح أنه بسبب هجوم معلوماتي".ونقلت وكالة "إسنا" عن المتحدث باسم مؤسسة السكك الحديد الوطنية صادق سكري اليوم قوله "لم يطل أي اضطراب أو هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو البضائع أو قطارات ما بين المدن".وكانت المؤسسة أكدت في بيان نشرته ليل الجمعة وسائل إعلام محلية، أن حركة القطارات تمضي وفق الجداول المحددة "من دون أي مشاكل".وأتى ذلك بعد نشر تقرير وكالة "فارس" الذي تضمن صورة للوحة الكترونية لرحلات المغادرة والوصول، مع عبارة "تم إلغاؤها" إلى جانب كل منها.وظهرت على هذه اللوحة أيضا عبارة "تأخير مطوّل بسبب هجمات معلوماتية".