إعفاء وزيرة الخارجية الإسبانية من مهامها

ذكرت وسائل إعلام في إسبانيا، السبت، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أقال وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا من منصبها، وذلك بعد "ضغوط" مارسها المغرب، الذي ظل يرفض أي حوار مع إسبانيا، بعدما اتهم الوزيرة بالتواطؤ في عملية نقل زعيم جبهة البوليساريو سرًّا للعلاج هناك.وذكرت وكالة "إيفي" الإسبانية نقلًا عن مصادر حكومية مطلعة، أن هذا التعديل الوزاري سيجري الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق من السبت.وأضاف المصدر أن وزيرة الخارجية الإسبانية التي أقيلت من منصبها سيجري تعويضها بالسفير الإسباني حاليًّا لدى باريس، خوسي مانويل ألباريس.ووزير الخارجية الجديد في إسبانيا كان كبير مستشاري رئيس الحكومة، وهو دبلوماسي محنك عمل سفيرًا في عدة دول حول العالم.