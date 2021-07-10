عربي-دولي

السلطات الأفغانية تتحضر لاستعادة "إسلام قلعة"

Lebanon 24
10-07-2021 | 14:30
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صرح المتحدث باسم حاكم ولاية هرات أن السلطات الأفغانية تستعد السبت لاستعادة معبر حدودي رئيسي سيطر عليه مقاتلو حركة طالبان التي تواصل حملتها بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد الذي مزقته الحرب.

بعد ساعات من كلمة للرئيس جو بايدن الذي برر الانسحاب الأميركي الخميس، أعلنت طالبان أن مقاتليها استولوا على معبرين في غرب أفغانستان، مستكملي بذلك قوسا يمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين.

وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم هرات لفرانس برس إن السلطات تستعد لنشر قوات جديدة لاستعادة إسلام قلعة أكبر معبر تجاري بين إيران وأفغانستان. وأضاف ان "التعزيزات لم ترسل بعد الى اسلام قلعة لكن سيتم إرسالها إلى هناك قريبا".

وإسلام قلعة من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين. وحصلت كابل على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية.

وإلى جانب اسلام قلعة، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن مقاتلي الحركة استولوا على معبر تورغوندي الحدودي مع تركمانستان.

وكان وفد من قادة طالبان صرح في موسكو الجمعة أن الحركة تسيطر على نحو 250 من أصل 400 مقاطعة في أفغانستان، وهي معلومات يصعب التحقق منها بشكل مستقل وتنفيها الحكومة، بحسب فرانس برس.

وقال فؤاد أمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية "إذا كانوا (يسيطرون) على مثل هذه القطاعات من الأراضي فلماذا يقيم قادتهم في باكستان ولا يمكنهم المجيء الى أفغانستان؟". وأضاف "لماذا يرسلون مقاتليهم القتلى أو الجرحى الى باكستان؟".
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